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07 сентября, 14:36

Наука

Облака солнечной плазмы достигнут Земли 8–9 сентября

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Два плазменных удара от множественных выбросов на Солнце достигнут Земли во вторник и среду, 8–9 сентября. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).

По данным ученых, солнечная активность растет уже несколько дней. Почти все вспышки происходят с выбросами больших плазменных облаков в космос, что подтверждают наблюдения с космических коронографов и результаты численного моделирования. Как минимум два из этих облаков направлены в сторону Земли.

Космическая погода может нарушиться больше чем на три дня. При этом первые изменения скорости солнечного ветра возникнут уже к вечеру понедельника, 7 сентября. Наибольшие волнения ожидаются в ночь на среду. В этот момент скорость ветра может составить около 700 километров в секунду – почти в два раза выше текущих значений.

Ранее научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК им. К. Э. Циолковского Александр Алексеев заявил, что активность на Солнце снизится до минимума к 2030 году. Он указал, что этот процесс будет постепенным. При этом не исключена вероятность возникновения отдельных всплесков.

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