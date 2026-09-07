Собянин: в Москве открылось три новых центра женского здоровья

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Оказание качественной и доступной медицинской помощи женщинам является одной из стратегических задач столицы. Недавно в городе открылись еще три центра женского здоровья, сообщил Сергей Собянин в MAX.

Мэр обратил внимание, что в Москве продолжается развитие сети центров женского здоровья, которые заменяют традиционные женские консультации. В настоящий момент в городе работает уже 20 таких учреждений.

Три новых центра начали работу в городской клинической больнице имени В. В. Вересаева на Планетной улице, дом 37, в Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка" на Волынской улице, дом 7, строение 2, и в городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева на Измайловском проспекте, дом 91а.

Как пояснил Собянин, центры женского здоровья представляют собой новые клиники с множеством диагностических возможностей. Они входят в структуру самых больших многопрофильных больниц, что обеспечивает преемственность между амбулаторным и стационарным звеньями.

Пациентки получают помощь от единой команды врачей разных специальностей – терапевтов, эндокринологов, акушеров-гинекологов и других. Благодаря этому обеспечивается бесшовная маршрутизация: при необходимости женщину направляют в родильный дом или многопрофильную клинику без потери информации и разрыва в наблюдении.

Особое внимание градоначальник уделил центру на Планетной улице, который открылся в обновленном здании. Он объединил сразу четыре женские консультации Северного административного округа. Там доступны почти все виды диагностики и лечения, необходимые как для подготовки к материнству, так и для заботы о здоровье женщины на протяжении всей жизни. Начало работы центра стало последним этапом формирования единого акушерско-гинекологического кластера больницы имени Вересаева.

Ранее Собянин рассказал, что в 2024 году Москва первой в России запустила проект по поддержке репродуктивного здоровья женщин "Стану мамой". Его целью является помощь жительницам в возрасте от 18 до 39 лет в планировании беременности. Кроме того, была расширена программа неонатального скрининга – теперь туда входит 38 наследственных заболеваний.