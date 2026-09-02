Минздрав поддержал размещение на тестах на беременность телефонов служб доверия

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Минздрав, Росздравнадзор и российские производители медицинских товаров поддержали инициативу о размещении на тестах на беременность контактов служб доверия. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в МАХ.

Она отметила, что такая инициатива особенно актуальна для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Парламентарий считает, что информация о помощи нужна всем, кто узнает о беременности. Диалог с будущей мамой, если она столкнулась с трудностями, может начаться уже на этом этапе.

"Позвонив по телефону горячей линии или перейдя на сайт, женщина может получить ответы на многие вопросы. Узнать новую информацию, побеседовать со специалистом, который поможет найти выход, при необходимости – подключит профильные ведомства, некоммерческие организации", – уточнила Кузнецова.

После отработки пилотного проекта планируется расширить практику на другие форматы, включая лекарственные препараты. Информацию также будут распространять в аптеках, делать более наглядной в поликлиниках и женских консультациях. Она добавила, что в настоящее время идет работа над возможными законодательными решениями.

Ранее Минздрав России полностью пересмотрел систему оказания акушерско-гинекологической помощи и утвердил новый порядок, который уже вступил в силу и применяется на практике. Документ охватывает все этапы – от подготовки к беременности до послеродового сопровождения. Речь идет о кардинальной перезагрузке подходов.

