Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 19:17

Общество

Минздрав поддержал размещение на тестах на беременность телефонов служб доверия

Фото: 123RF.com/fizkes

Минздрав, Росздравнадзор и российские производители медицинских товаров поддержали инициативу о размещении на тестах на беременность контактов служб доверия. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в МАХ.

Она отметила, что такая инициатива особенно актуальна для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Парламентарий считает, что информация о помощи нужна всем, кто узнает о беременности. Диалог с будущей мамой, если она столкнулась с трудностями, может начаться уже на этом этапе.

"Позвонив по телефону горячей линии или перейдя на сайт, женщина может получить ответы на многие вопросы. Узнать новую информацию, побеседовать со специалистом, который поможет найти выход, при необходимости – подключит профильные ведомства, некоммерческие организации", – уточнила Кузнецова.

После отработки пилотного проекта планируется расширить практику на другие форматы, включая лекарственные препараты. Информацию также будут распространять в аптеках, делать более наглядной в поликлиниках и женских консультациях. Она добавила, что в настоящее время идет работа над возможными законодательными решениями.

Ранее Минздрав России полностью пересмотрел систему оказания акушерско-гинекологической помощи и утвердил новый порядок, который уже вступил в силу и применяется на практике. Документ охватывает все этапы – от подготовки к беременности до послеродового сопровождения. Речь идет о кардинальной перезагрузке подходов.

16 центров женского здоровья открыли в Москве в прошлом году

Читайте также


общество

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика