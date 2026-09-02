Актер Театра Вахтангова Иван Захава решил отправиться добровольцем в зону СВО

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Актер Театра имени Вахтангова Иван Захава решил отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции, сообщил директор культурного учреждения Кирилл Крок.

"Спектакль "Варшавская мелодия" временно пропал из афиш, мы не будем показывать его в ближайшие месяцы", – цитирует его РИА Новости.

Директор театра пожелал Захаве вернуться здоровым.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому в России могут разрешить добровольцам на время покидать часть при смерти родственника. Согласно ему, в случае тяжелого состояния здоровья или смерти близкого родственника добровольцам будет предоставляться до 10 суток дополнительного отдыха с правом покинуть воинскую часть на 10 дней.

Кроме того, время отдыха будет увеличено на количество дней, которое необходимо для того, чтобы добраться до места, где отпуск будет использован.

