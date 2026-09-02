Эксперт Бондарь: УК обязана компенсировать ущерб жильцам при протечке крыши

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Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу и оперативно составить акт необходимо при затоплении квартиры из-за протечки крыши. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

"Однако для начала все же стоит подумать о собственной безопасности и обесточить жилье через электрический щиток. Вода может попасть в проводку, что создаст риск замыкания и пожара", – подчеркнул специалист.

Сразу после этого стоит зафиксировать обстановку на камеру смартфона, сделав подробные снимки и видеозаписи мокрых стен, испорченной мебели или залитого пола.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу можно, позвонив по номеру телефона, который напечатан на платежной квитанции. Также стоит продублировать обращение заявкой с помощью мобильного приложения "Госуслуги.Дом".

Специалисты управляющей компании должны прийти для осмотра в течение 12 часов с момента получения сигнала. Это предусмотрено пунктом 152 правил предоставления коммунальных услуг постановления правительства РФ № 354. Работники УК должны составить акт о заливе. Жителю при этом важно проследить, чтобы в документе были подробно зафиксированы причины аварии и список испорченных вещей.

"Если сотрудники коммунальной службы не отреагировали на вызов, жители могут оформить аналогичный акт самостоятельно. Для этого потребуется привлечь двух соседей", – подчеркнул эксперт.

По словам Бондаря, кровля здания относится к общему имуществу, содержать которое обязана именно УК.

Согласно постановлению Госстроя РФ № 170, предельный срок устранения протечек в отдельных местах кровли составляет одни сутки с момента подачи заявки. Кроме того, УК обязана возмещать причиненный жильцам ущерб, если он произошел из-за неисправности крыши, подчеркнул Бондарь.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Для подсчета убытков необходимо вызвать независимого оценщика. Имея на руках заключение специалиста и первичный акт, нужно составить претензию в адрес управляющей компании с предложением добровольно компенсировать расходы в десятидневный срок.

Если коммунальная служба уклоняется от диалога, гражданин имеет право пожаловаться в государственную жилищную инспекцию или прокуратуру. За подобные нарушения компанию может ждать административная ответственность по статье об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии (14.1.3 КоАП РФ), которая предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, предупредил Бондарь.

Ранее эксперт рассказал, что делать, если соседи уехали в отпуск, а их квартиру затопило. В таком случае управляющая компания вправе вскрыть помещение. Для этого она может привлечь сотрудников МЧС, которые имеют прямые полномочия действовать в условиях крайней необходимости для ликвидации аварий. Также в этом случае вызывается полиция.

