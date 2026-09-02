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02 сентября, 17:53

Общество

Мурашко отметил интерес зарубежных пациентов к лечению в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Иностранные пациенты проявляют интерес к лечению в российских медучреждениях, в том числе получают онкологическую и офтальмологическую помощь, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии форума "Инновационная онкология", приуроченного к 75-летию НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

Он отметил, что пациенты из других стран приезжают в Россию, чтобы лечить онкологию, офтальмологию и другие направления.

По словам министра, онкология относится к числу самых востребованных и быстроразвивающихся областей российской медицины. За пять лет по программе, утвержденной президентом, в стране создано 19 онкологических центров.

Ранее сообщалось, что в России намечено создание трех новых вакцин для лечения онкологических заболеваний: они направлены против рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и рака толстой кишки. При этом первый опыт применения вакцины был у 60‑летнего жителя Курской области, больного раком кожи, – его лечение дает положительные результаты.

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