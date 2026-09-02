Эксперт Новиков: Ozon не перенесет всю российскую логистику в Казахстан

Маркетплейс Ozon предложил продавцам хранить товары на складах в Алма‑Ате и Астане. Как это отразится на ценах, ассортименте и времени ожидания заказов для покупателей, разбиралась Москва 24.

Сроки будут приемлемыми

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Маркетплейс Ozon предложил продавцам новую опцию – размещение товаров на складах в Алма-Ате и Астане. Оттуда заказы будут отправлять покупателям в России, Казахстане и Киргизии, сообщила компания в своем телеграм-канале.

Там заверили, что, несмотря на увеличение расстояний, сроки доставки останутся приемлемыми.

"Например, в Екатеринбург привозим заказы в среднем за 4–5 дней", – сказано в сообщении.

Кроме того, до 30 сентября перевозка в зарубежные логистические центры будет бесплатной. При этом в целом для селлеров не окажется ограничений по объему поставок – предприниматели смогут хранить на складах в Казахстане любое количество товаров, включая крупногабаритные.

Ранее Ozon объявил о масштабном преобразовании сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ): более 80 тысяч точек по всей России начнут функционировать как небольшие логистические центры. Там разместят товары селлеров, а покупатели смогут заказывать все необходимое прямо из пункта. Таким образом у локаций появится дополнительный источник заработка.

При этом в конце августа маркетплейс ввел ограничения на оплату заказов после получения для 38 регионов страны. В компании пояснили, что такая мера поможет поддержать продавцов, которые пострадали от атак беспилотников на складские помещения. Удары по ним начались 22 августа, а последний случай произошел 31-го числа, когда украинский дрон атаковал логистический центр в Свердловской области.

"Альтернативы маркетплейсам нет"

Ozon предложил продавцам размещать товары в Алма-Ате и Астане

При этом маркетплейс не собирается полностью переносить российскую логистику в Казахстан, уверен маркетолог Игорь Новиков.

"Для потребителя это дополнительный выбор: вещи, которые есть рядом с домом, можно получить на следующий день, а товары из Казахстана – за 4–5 дней (быстрее, чем из Китая). Будет баланс между сроками доставки, выбором и ассортиментом", – считает эксперт.

По словам маркетолога, новая схема удобна для продавцов, которые работают в Центральной Азии или занимаются реализацией крупногабаритных товаров: им не придется распределять ассортимент по разным странам. В то же время для низкомаржинальных и недорогих позиций такой формат экономически нецелесообразен – доля логистических расходов в их стоимости оказывается слишком высокой.

При этом ассортимент на российской витрине может расшириться как раз за счет товаров из указанных стран. Однако одномоментного выхода зарубежных брендов или региональных продуктов ожидать не стоит. Централизованный склад упростит поставки небольших партий в Россию, и отечественный потребитель увидит центральноазиатские товары в большем объеме, добавил эксперт.





Игорь Новиков маркетолог Увеличение сроков доставки не изменит всю отрасль. Маркетплейсы долго боролись за быструю доставку (завтра, за 15 минут, за 3 часа), и это останется для популярных массовых товаров, которые рядом с покупателем. Редкие или трансграничные товары будут идти несколько дней. Быстрая доставка не исчезнет, но ее безусловная бесплатность и широкий ассортимент снизятся – если хотите быстро, придется доплачивать, и выбор будет меньше.

Однако главный вопрос, по мнению эксперта, в устойчивости: насколько правильно будут распределены запасы и загрузка складов и транспорта, особенно в периоды распродаж (например, новогодний шквал).

"Проблемы окажутся не в курьерах, а в складских рабочих, сортировщиках, водителях и логистах. Спрос на курьеров вырастет, только если все остальные службы будут работать хорошо. Дефицита таких сотрудников из-за открытия казахстанского направления не ожидается – это истории про другие части деятельности", – заключил Новиков.

В свою очередь, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов согласился с тем, что длительность доставки увеличится и с этим ничего не поделаешь.

"С точки зрения стоимости, вероятно, ничего не изменится, потому что товары в основном были не российского происхождения – плечо доставки влияет только на время, а не на цену. Если заменить склады на казахстанские для импортируемых товаров, возможна даже экономия: налогообложение для селлеров не изменится, таможенные пошлины отсутствуют, а стоимость хранения в Казахстане, судя по ставкам аренды, ниже", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

По его словам, все это может оказаться дополнительным фактором, позволяющим надеяться на то, что товары не подорожают.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Единственный недостаток – увеличенные сроки доставки. Но люди уже привыкли к маркетплейсам, и в отдаленных регионах альтернативы им нет – классические магазины остались только в городах-миллионниках.

При этом наибольший урон из-за сложившихся обстоятельств может получить сегмент малого и среднего бизнеса: такие компании активно использовали инфраструктуру в качестве складского комплекса – не только для хранения собственных товаров, но и для оказания складских услуг другим предприятиям. При этом для импортируемой продукции изменения играют на руку, заключил Ордов.