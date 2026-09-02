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02 сентября, 14:35 (обновлено 02.09.2026 14:44)

Транспорт

В аэропортах Внуково и Жуковский ввели ограничения

Фото: Москва 24

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в столичных аэропортах Внуково и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее временные ограничения ввели в московском аэропорту Домодедово. В настоящий момент он принимает и отправляет воздушные суда после согласования с соответствующими органами.

В связи с этим расписание рейсов может измениться. Пассажиров призвали следить за информацией на онлайн-табло.

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