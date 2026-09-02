Собянин: на ВДНХ откроется выставка "Искусство сцены. Академическая живопись"

Фото: МАХ/"ВДНХ"

Масштабная выставка "Искусство сцены. Академическая живопись" откроется на ВДНХ 10 сентября, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В павильоне № 1 "Центральный" представят около 200 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Экспонаты предоставят Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея и Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств. Всего в проекте участвуют 32 музея из 12 российских городов.

Среди экспонатов – полотна Ильи Репина, Карла Брюллова, Василия Сурикова, а также картина Ореста Кипренского "Дмитрий Донской на Куликовом поле", признанная шедевром национального искусства первой половины XIX века. Центральным элементом экспозиции станет инсталляция "Костюм", размещенная под куполом павильона.

Мэр уточнил, что выставка приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России и продолжает серию крупных музейных проектов, которые ВДНХ реализует в 2024–2026 годах. По масштабу, динамике и уровню организации экспозиция обещает стать одним из крупнейших музейных событий России.

Ранее в трех галереях объединения "Выставочные залы Москвы" открылись выставки, посвященные городскому пейзажу, книжной графике и академической живописи. В частности, в галерее "Богородское" работает персональная экспозиция члена Союза художников России Сергея Филитова, в галерее "На Шаболовке" – выставка художницы Алисы Порет, а в галерее "Тушино" – выставка выпускников факультета дополнительного профессионального образования МГАХИ имени В. И. Сурикова и их преподавателя Николая Дубовика.