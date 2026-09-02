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02 сентября, 13:13

Транспорт

Авиакомпания Pegasus отменила 12 рейсов в Москву и из нее 2 сентября

Фото: ТАСС/IMAGO/Silas Stein

Турецкая авиакомпания Pegasus отменила 6 рейсов во Внуково и 6 рейсов из Внуково на 2 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта.

При этом на другие даты отмен нет. Тем, чьи рейсы отменили, авиаперевозчик дал выбор: переоформить билеты на рейсы после 2 сентября 2026 года или получить полный возврат.

При этом раньше отмечались ситуации, когда самолеты ряда турецких авиакомпаний возвращались в аэропорты вылета при введение ограничений, но другие турецкие перевозчики продолжали выполнение рейсов.

В пресс-службе также добавили, что у аэропорта нет подтверждения того, что представители Pegasus сообщали пассажирам, что рейсы отменят и другие перевозчики.

Ранее в аэропорту действовали временные ограничения на полеты – воздушная гавань работала по согласованию с уполномоченными органами, из-за чего в графике могли быть изменения. Однако сейчас ограничения уже сняты.

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