Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 13:59

Происшествия

В столичной школе № 1392 после инцидента штатно продолжаются занятия

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

После инцидента занятия в столичной школе № 1392 имени Д. В. Рябинкина продолжаются штатно, сообщили в департаменте образования и науки города Москвы.

Восьмиклассник, который попытался напасть на учителя, занимался по индивидуальной учебной программе по состоянию здоровья. За время учебы он ни разу не фигурировал в каких-либо инцидентах. Педагог, ведущий этот класс, является социальным педагогом по квалификации.

Ситуация находится на контроле департамента. У пострадавших – учителя и ученика 9-го класса – зафиксированы легкие повреждения, не представляющие угрозы для жизни и здоровья. Им предоставляется вся требуемая медицинская помощь.

Как сообщалось ранее, в одном из учебных заведений подросток с холодным оружием пытался атаковать учителя, но был немедленно остановлен охраной. Директор школы отметил, что педагог получил поверхностные повреждения. В связи с происшествием начата внутренняя проверка.

Читайте также


происшествиягород

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика