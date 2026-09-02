В столичной школе № 1392 после инцидента штатно продолжаются занятия

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

После инцидента занятия в столичной школе № 1392 имени Д. В. Рябинкина продолжаются штатно, сообщили в департаменте образования и науки города Москвы.

Восьмиклассник, который попытался напасть на учителя, занимался по индивидуальной учебной программе по состоянию здоровья. За время учебы он ни разу не фигурировал в каких-либо инцидентах. Педагог, ведущий этот класс, является социальным педагогом по квалификации.

Ситуация находится на контроле департамента. У пострадавших – учителя и ученика 9-го класса – зафиксированы легкие повреждения, не представляющие угрозы для жизни и здоровья. Им предоставляется вся требуемая медицинская помощь.

Как сообщалось ранее, в одном из учебных заведений подросток с холодным оружием пытался атаковать учителя, но был немедленно остановлен охраной. Директор школы отметил, что педагог получил поверхностные повреждения. В связи с происшествием начата внутренняя проверка.

