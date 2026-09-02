Россиянка сбежала из Мьянмы в Таиланд в ходе перепродажи

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Гражданке России Марии Ц. удалось сбежать из Мьянмы во время ее перепродажи в один из центров онлайн-мошенничества. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.

По его словам, похитители переправили девушку из Мьянмы в Таиланд через реку Сай. Они планировали доставить ее по тайской территории до города Мэсот, а оттуда переправить через реку Мэй обратно в Мьянму – в город Мьявади.

"На самом деле ее перепродали в кол-центр в Мьявади, а перевезти ее было безопаснее по территории Таиланда, чтобы не платить дань местным группировкам", – рассказал Ильин.

Он уточнил, что злоумышленники остановились, чтобы заправиться, и не закрыли двери в машине. Благодаря этому пострадавшей удалось сбежать и выбежать к местному торговому центру.

Девушка уже вылетела в Россию. Перед выездом из посольства РФ в Бангкоке она отказалась отвечать на вопросы журналистов о своем пребывании в Мьянме. По данным тайских СМИ, 19-летнюю уроженку Челябинска заставляли участвовать в мошеннических схемах с криптовалютой.

Россиянка была найдена в тайском городе Месай 9 августа. Она лежала без сознания на парковке торгового центра. Кроме того, у нее были зафиксированы тяжелые травмы по всему телу.

После того как ей оказали помощь, гражданка России смогла рассказать, что изначально она приехала на работу в Китай, после чего улетела в Таиланд, а затем оказалась в Мьянме.