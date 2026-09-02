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02 сентября, 13:01

Экономика

Предпринимателям Москвы расскажут о финансовых инструментах для развития бизнеса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Форум "Финансы для роста. Комплексные инструменты для бизнеса" пройдет в Москве 24 сентября. Его участникам расскажут о банковских и небанковских финансовых инструментах для решения операционных и инвестиционных задач, а также о мерах поддержки столичных предпринимателей, сообщила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Мероприятие организует комплекс экономической политики столицы в рамках Московского финансового форума. В программе – пленарное заседание "Больше чем банк. Финансовая экосистема для бизнеса" и пять тематических сессий: лизинг, страхование, факторинг, управление капиталом и банковские решения. В качестве спикеров выступят представители московского правительства, российских банков и компаний, а также отраслевых ассоциаций.

Форум пройдет в Цифровом деловом пространстве Москвы. К бесплатному участию приглашаются предприниматели и представители крупного, среднего и малого бизнеса из всех отраслей столичной экономики. Необходима предварительная регистрация на сайте мероприятия.

Ранее Сергей Собянин поддержал проведение второго Московского стартап-саммита, который запланирован на 29 и 30 сентября в "СберСити". Основные цели мероприятия – ускорить развитие технологического предпринимательства, помочь авторам перспективных разработок найти партнеров и выйти на рынок, а также сформировать новые точки роста российской экономики.

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