Установлены точные координаты затонувшего у берегов Кипра парома

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Специалисты определили точные координаты парома, затонувшего у берегов Кипра, сообщил лидер признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман.

Для осмотра судна из Турции был доставлен подводный робот, который может погружаться на глубину до 514 метров и переносить грузы массой до 135 килограммов. Этот аппарат предназначался для обследования затонувшего парома с целью обнаружения тел погибших.

"Поисковые работы и обследование судна с помощью видеокамер продолжаются круглосуточно", – подчеркнул Эрхюрман.

В то же время экипаж заявил следователям, что у судна якобы отломилась носовая часть, передает Kıbrıs Postası.

Власти Северного Кипра проверяют версию, согласно которой паром мог столкнуться с каким-то объектом. Также они намерены проверить сведения от пассажиров о том, что капитан не прислушался к их просьбам развернуть судно, когда оно начало тонуть, сообщил министр транспорта ТРСК Эрхан Арыклы.

Пассажирский паром "Фило Джет" перевернулся и затонул неподалеку от Кипра 30 августа. Всего на нем находились 267 человек. Из них 241 был спасен, 8 человек погибли, 20 – пропали без вести.

На пароме были в том числе 2 россиянки. Одна спасена, другая признана пропавшей.

Сейчас под стражей находятся капитан и 7 членов команды. Окончательный вывод о причинах трагедии будет возможен по результатам анализа записей черных ящиков.

