Поезда между Москвой и Владивостоком задерживаются из-за обвала скалы на рельсы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Из-за обвала скальной породы на перегоне Кручина – Новая Забайкальской железной дороги приостановлено движение поездов, в связи с чем задерживаются поезда между Москвой и Владивостоком, сообщили в пресс-службе АО "ФПК".

В компании уточнили, что изменяется время отправления с начальной станции Чита. Ожидаются задержки поезда № 9 Владивосток – Москва (отправление 31 августа) и поезда № 2 Москва – Владивосток (отправление 29 августа).

Для пассажиров поезда № 9 будет сформирован резервный состав Чита – Москва, который проследует по маршруту с остановками задержанного поезда.

Узнать о фактическом движении поездов можно в мобильном приложении "РЖД пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" или по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00.

Ранее в Рязанской области задерживались 11 пассажирских поездов. На перегоне Рязань-1 – Лесок из-за повреждения инфраструктуры на железной дороге произошло отключение напряжения контактной сети. В связи с этим движение составов было временно приостановлено.