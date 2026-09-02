Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 12:30

Происшествия

Поезда между Москвой и Владивостоком задерживаются из-за обвала скалы на рельсы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Из-за обвала скальной породы на перегоне Кручина – Новая Забайкальской железной дороги приостановлено движение поездов, в связи с чем задерживаются поезда между Москвой и Владивостоком, сообщили в пресс-службе АО "ФПК".

В компании уточнили, что изменяется время отправления с начальной станции Чита. Ожидаются задержки поезда № 9 Владивосток – Москва (отправление 31 августа) и поезда № 2 Москва – Владивосток (отправление 29 августа).

Для пассажиров поезда № 9 будет сформирован резервный состав Чита – Москва, который проследует по маршруту с остановками задержанного поезда.

Узнать о фактическом движении поездов можно в мобильном приложении "РЖД пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" или по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00.

Ранее в Рязанской области задерживались 11 пассажирских поездов. На перегоне Рязань-1 – Лесок из-за повреждения инфраструктуры на железной дороге произошло отключение напряжения контактной сети. В связи с этим движение составов было временно приостановлено.

Читайте также


происшествиятранспортгородрегионы

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика