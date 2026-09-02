В РАН заявили о снижении у россиян ощущения контроля над своей жизнью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Доля россиян, считающих, что происходящее в их жизни зависит прежде всего от них самих, за четыре года снизилась с 67 до 38%. Об этом сообщается в квартальном прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН), подготовленном совместно с Институтом психологии РАН.

В феврале 2026 года показатель составлял 41%, а в апреле 2022-го – 67%. Авторы прогноза связывают снижение ощущения контроля с ростом цен, замедлением роста реальных располагаемых доходов и тревогой о будущем.

По их оценке, это сокращает горизонт планирования, повышает склонность к текущему потреблению и финансовому риску.

Согласно документу, к июлю 2026 года доля россиян с признаками депрессии достигла 49%. Симптомы трудноуправляемой тревоги отмечались у 33% опрошенных, высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики – у 36%.

Ученые допускают, что сохранение высокой тревожности и снижение чувства контроля могут влиять на долгосрочные решения россиян, включая инвестиции, оформление ипотеки и рождение детей.

Ранее профессор НИУ ВШЭ Елена Омельченко рассказала, почему молодежь стала чаще ностальгировать по прошлому.

Эксперт пояснила, что развитие тенденции мечт о прошлом кроется в нехватке ресурсов и информации, в том числе на фоне крупных социальных потрясений, политических конфликтов до климатических изменений.