Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 12:42

Культура

Команды из России и Китая примут участие в фестивале видеомэппинга в "Лужниках"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Восемь команд из России и Китая поучаствуют в фестивале видеомэппинга "Сила в месте", который пройдет с 11 по 13 сентября в олимпийском комплексе "Лужники". Мероприятие будет приурочено к 70-летию комплекса, сообщила пресс-служба кластера.

Ключевой темой фестиваля станут истории и события, которые происходили в "Лужниках" с момента открытия. На фасаде Большой спортивной арены покажут масштабные соревнования и победы, концерты и полные трибуны, а также трансформацию комплекса – от строительства главной арены до современного пространства.

Участие в мероприятии примут команды-финалисты из разных российских и китайских городов. В их числе как начинающие световые художники, так и известные студии, получившие награды в международных конкурсах.

В конце фестиваля жюри оценит работы участников, а гости смогут проголосовать за понравившуюся историю онлайн.

Кроме конкурсных работ, гости фестиваля увидят поздравительную новеллу, посвященную юбилею "Лужников". Она станет самостоятельной частью программы. Посмотреть шоу на фасаде Большой спортивной арены можно в вечернее время с 11 по 13 сентября. Вход свободный.

Между тем 5 сентября на площади промышленности ВДНХ состоится фестиваль "Киберзарница". С 10:00 до 21:00 там будут работать несколько тематических зон. Все желающие смогут сыграть в баскетбольные и футбольные симуляторы, попробовать свои силы в управлении дронами в FPV-зоне, включая дрон-баскетбол.

Молодые музыканты из Москвы получили главные призы фестиваля "Кустендорф Классик" в Сербии

Читайте также


культурагород

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика