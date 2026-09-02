Команды из России и Китая примут участие в фестивале видеомэппинга в "Лужниках"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Восемь команд из России и Китая поучаствуют в фестивале видеомэппинга "Сила в месте", который пройдет с 11 по 13 сентября в олимпийском комплексе "Лужники". Мероприятие будет приурочено к 70-летию комплекса, сообщила пресс-служба кластера.

Ключевой темой фестиваля станут истории и события, которые происходили в "Лужниках" с момента открытия. На фасаде Большой спортивной арены покажут масштабные соревнования и победы, концерты и полные трибуны, а также трансформацию комплекса – от строительства главной арены до современного пространства.

Участие в мероприятии примут команды-финалисты из разных российских и китайских городов. В их числе как начинающие световые художники, так и известные студии, получившие награды в международных конкурсах.

В конце фестиваля жюри оценит работы участников, а гости смогут проголосовать за понравившуюся историю онлайн.

Кроме конкурсных работ, гости фестиваля увидят поздравительную новеллу, посвященную юбилею "Лужников". Она станет самостоятельной частью программы. Посмотреть шоу на фасаде Большой спортивной арены можно в вечернее время с 11 по 13 сентября. Вход свободный.

Между тем 5 сентября на площади промышленности ВДНХ состоится фестиваль "Киберзарница". С 10:00 до 21:00 там будут работать несколько тематических зон. Все желающие смогут сыграть в баскетбольные и футбольные симуляторы, попробовать свои силы в управлении дронами в FPV-зоне, включая дрон-баскетбол.