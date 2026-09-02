ЦИК РФ исключила 20 кандидатов в Госдуму из списков пяти партий

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Центральная избирательная комиссия России исключила 20 кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва из зарегистрированных федеральных списков пяти партий, передает ТАСС.

Больше всего кандидатов – восемь – выбыло из списка партии "Родина":



Андрей Балясников;

Евгений Крупенич;

Олег Курбатов;

Надежда Кадочникова;

Александр Епуре;

Игорь Кукс;

Андрей Казачков;

Людмила Ишкузина.

Основанием стали решения бюро президиума политсовета партии.

Из списка "Коммунистов России" исключены шесть кандидатов:



Марина Хворостова;

Николай Молчанов;

Алексей Станько;

Андрей Шулбаев;

Евгений Миргородских;

Вадим Нестерчук.

При этом еще три кандидата выбыли из списка Российской партии пенсионеров за социальную справедливость – Оксана Сухарникова, Дина Кравцова и Игорь Жаворонков. Из списка "Справедливой России" исключены Шамиль Омаров и Дмитрий Вовчук, которые подали личные письменные заявления об отказе от участия в выборах.

Кроме того, ЦИК исключила из федерального списка "Новых людей" Алексея Овчинникова на основании решения центрального совета партии.

В связи с этим сведения об исключенных кандидатах будут вычеркнуты из избирательных бюллетеней в случае, если их тираж уже изготовлен.

Основной этап выборов депутатов Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательных участках. Досрочное голосование на выборах ЕДГ-2026 началось в 12 регионах России 28 августа.