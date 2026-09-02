02 сентября, 14:49Политика
ЦИК РФ исключила 20 кандидатов в Госдуму из списков пяти партий
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Центральная избирательная комиссия России исключила 20 кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва из зарегистрированных федеральных списков пяти партий, передает ТАСС.
Больше всего кандидатов – восемь – выбыло из списка партии "Родина":
- Андрей Балясников;
- Евгений Крупенич;
- Олег Курбатов;
- Надежда Кадочникова;
- Александр Епуре;
- Игорь Кукс;
- Андрей Казачков;
- Людмила Ишкузина.
Основанием стали решения бюро президиума политсовета партии.
Из списка "Коммунистов России" исключены шесть кандидатов:
- Марина Хворостова;
- Николай Молчанов;
- Алексей Станько;
- Андрей Шулбаев;
- Евгений Миргородских;
- Вадим Нестерчук.
При этом еще три кандидата выбыли из списка Российской партии пенсионеров за социальную справедливость – Оксана Сухарникова, Дина Кравцова и Игорь Жаворонков. Из списка "Справедливой России" исключены Шамиль Омаров и Дмитрий Вовчук, которые подали личные письменные заявления об отказе от участия в выборах.
Кроме того, ЦИК исключила из федерального списка "Новых людей" Алексея Овчинникова на основании решения центрального совета партии.
В связи с этим сведения об исключенных кандидатах будут вычеркнуты из избирательных бюллетеней в случае, если их тираж уже изготовлен.
Основной этап выборов депутатов Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательных участках. Досрочное голосование на выборах ЕДГ-2026 началось в 12 регионах России 28 августа.