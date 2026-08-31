Эксперт Бендриков предостерег от аренды пустых квартир с отделкой white-box

Зумеры начали экономить на аренде, заселяясь в квартиры с отделкой white-box – пространства с голыми стенами и предчистовым ремонтом, сообщили СМИ. Насколько распространена подобная практика и стоит ли вообще рассматривать такой вариант, разбиралась Москва 24.

Осознанный выбор

Фото: телеграм-канал Baza

Поколение Z нашло способ сэкономить на съемном жилье: они выбирают квартиры в формате white-box, предполагающие голые стены и отсутствие каких-либо удобств, сообщает телеграм-канал Baza.

Аренда такого жилья обходится значительно дешевле готовых вариантов. В итоге зумеры завозят свою мебель и создают уют с помощью ковров, торшеров и других деталей интерьера.

Чтобы сэкономить еще больше, молодые люди ищут мебель в интернете – некоторые часто отдают старые шкафы, столы и кровати бесплатно, лишь бы не платить за вывоз крупногабаритного мусора. Таким образом, молодые арендаторы постепенно обустраивают жилье без лишних трат.

Ссылаясь на собственные подсчеты, авторы материала утверждают, что в Москве доступно более 500 объектов с такой отделкой: аренда такого жилья обойдется минимум в 10 тысяч рублей в месяц.

При этом агент по недвижимости Марк Гершкович рассказал журналистам, что интерес к white-box-квартирам среди молодых людей в Москве и Санкт-Петербурге растет уже три года. Он отметил, что особенно активно такой формат стали выбирать после подорожания аренды в конце 2024-го.

До этого молодые люди также начали въезжать в купленные квартиры с черновой отделкой. Для многих это стало осознанным выбором: например, некоторых очень вдохновляет бетон.

Однако врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предупредил, что жить в такой квартире – не самая лучшая идея. Дело в том, что бетон является хорошим проводником тепла, но при этом плохим изолятором, а это уже несет риски для здоровья.

При слабом отоплении в холодное время года стены могут отсыревать, что создает благоприятную среду для плесени и грибка.

Однако некоторые арендаторы соглашаются снимать подобное жилье, предлагая взамен помощь с ремонтом, но при этом рассчитывая на небольшую арендную плату. Но и это не самый удачный вариант: риелтор Олег Свиридов уверен, что такая сделка не может быть выгодной, поскольку собственнику сложно контролировать процесс и результат ремонта, особенно когда речь идет о скрытых работах.

Бетонная коробка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В свою очередь, риелтор Олег Бендриков уверен, что аренда white-box не пользуется особой популярностью.

В беседе с Москвой 24 эксперт отметил, что предложений на рынке мало.

"По сути, это квартира, где присутствует строительная пыль и грязь. Все это, естественно, оседает в легких и при длительном воздействии может привести к серьезному риску для здоровья. Поэтому перед заселением в такую квартиру поверхности необходимо обрабатывать, иначе под воздействием влаги они еще и начнут разрушаться", – предупредил эксперт.

Бендриков также пояснил, что некоторые ошибочно называют white-box жильем с ремонтом от застройщика, то есть квартиру без мебели и техники, куда можно заехать с минимальным набором вещей. Однако в реальности это помещение с голыми стенами.





Олег Бендриков риелтор Такие квартиры редко сдают в аренду еще и потому, что немногие готовы заехать в "бетонную коробку" без удобств, постелить ковер и жить. Однако иногда эти объекты выдают за жилье якобы с ремонтом в стиле лофт, хотя по факту видно, что человеку просто не хватило денег на нормальные работы.

В отличие от реальных white-box, варианты с ремонтом от застройщика и полностью пустой квартирой действительно пользуются спросом на рынке аренды. Такие объекты встречаются часто и стоят дешевле, чем полностью обставленное жилье, однако разница в цене незначительна. Если рыночная стоимость квартиры составляет около 70 тысяч рублей, то аналогичный вариант без мебели может сдаваться за 58–60 тысяч, отметил эксперт.

Уютное гнездышко?

Дизайнер интерьеров Виктория Лобко напомнила, что в квартире формата white-box уже должны быть выровнены стены, залита стяжка и проведена базовая электрика – обычно это пара розеток и по источнику света в каждой комнате. Поэтому дальнейший ремонт в таких условиях просто необходим.

Для начала нужно загрунтовать стены и только потом клеить обои, что является самым бюджетным вариантом. Затем стоит уложить ламинат и закрыть его плинтусами, отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.



Виктория Лобко дизайнер интерьеров В санузле есть несколько методов. Можно прогрунтовать и выложить плитку или же покрасить стены. Но существует нюанс: из-за того, что это помещение с мокрыми точками, в случае с покраской его обрабатывают более тщательно. То есть поверхность придется сначала заштукатурить, зашпаклевать, проклеить стеклохолстом, снова зашпаклевать и только потом наносить краску. Такая подготовка обходится по сумме примерно столько же, сколько укладка недорогого керамогранита. То есть от 2 тысяч рублей за квадрат без учета стоимости материала.

Если бюджет совсем ограничен, можно поступить проще – хорошо нанести на стены глубокую грунтовку и покрасить специальной влагостойкой краской с легким блеском: она как раз предназначена для кухонь и ванных. Что касается потолков, то натяжные конструкции остаются самым быстрым и экономичным вариантом для всех помещений, порекомендовала дизайнер.

"Кроме отделки, необходима установка кухонной мебели и минимальной необходимой сантехники: мойка, варочная панель (есть электрические), холодильник и хотя бы пара шкафов для хранения утвари. Фактически въезд в жилье становится возможным только после того, как оборудованы кухня и санузел. Остальная отделка может быть завершена позже", – пояснила она.

Эксперт предупредила, что после ремонтных работ квартиру нужно обязательно обработать. Для этого можно вызвать клининг или же действовать самостоятельно. В последнем случае важно запастись респираторами (класс FFP2 или FFP3), бытовым пылесосом и специальными средствами под тип поверхности.

Первым делом стоит вывезти крупный мусор, затем нужно пропылесосить потолок, карнизы, стены, подоконники, радиаторы и пол. Двигаться важно сверху вниз, от потолка к полу. После аккуратно удалить следы краски, шпаклевки, клея, затирки, а затем провести влажную уборку, посоветовала специалист.

"После можно приступать и меблировке и декору. В пустой "коробке" главное – разбить пространство на зоны, чтобы не было эха. Самый быстрый и бесконтактный способ – напольные ковры. Один большой можно постелить под будущую спальную зону, другой – под обеденную. Следующее – это меблировка, но не простая, а по системе-трансформер. Плюс в абсолютно пустую квартиру не стоит брать громоздкие шкафы", – уточнила она.

По словам эксперта, важно купить систему хранения из пластиковых контейнеров, которая собирается как конструктор. Ее можно спрятать под аналогичной формы столешницей на ножках, этот прием поможет в два шага сделать из одного пространства и стол, и комод.

Также специалист отметила, что один из главных инструментов преображения – текстиль, и начинать стоит со штор: чтобы не сверлить стены, подойдут телескопические штанги-распорки, которые вкручиваются в откосы оконного проема.