Число погибших при оползне в Непале выросло до 951 человека

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Число погибших в результате оползня на севере Непала достигло 951 человека. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на полицию Непала.

Согласно сведениям МИД страны, пропавшими без вести числятся порядка 590 иностранцев из 39 стран. Спасены после наводнения были более 10 тысяч человек, в том числе свыше 323 иностранных граждан.

Кроме того, по данным отчета национального управления по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны, не менее 933 сотрудников объектов гидроэнергетики могли оказаться заблокированными в тоннелях.

Стихийное бедствие обрушилось на северные районы Непала 26 августа. Через два дня из берегов вышло подпрудное озеро, в результате чего под ударом стихии оказались территории вдоль рек Расува и Бхоте-Коши. Власти Непала объявили режим повышенной готовности.

При этом популярные у туристов Катманду и Покхара серьезно не пострадали. По последним данным, в числе пропавших остаются 9 россиян. Также 2 граждан России удалось спасти. Посольство РФ в Непале открыло горячую линию и призвало родственников пропавших направлять официальные обращения.