Чечня возглавила список регионов РФ с самым низким потреблением алкоголя

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Чечня заняла первую строчку в рейтинге российских регионов по минимальному потреблению алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава РФ за июль 2026 года.

Согласно этим данным, показатель потребления чистого спирта в Чечне составил 0,02 литра на душу населения. В Ингушетии он равен 0,62 литра, в Дагестане – 0,88 литра.

В число самых непьющих регионов также вошли Кабардино-Балкария (2,05 литра), Карачаево-Черкесия (2,71 литра) и Ставропольский край (3,45 литра).

Данные по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям в сводке не представлены.

Ранее в Совете Федерации призвали усилить контроль за продажей алкоголя в России.

По мнению первого заместителя председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, законодательство об алкогольном регулировании предусматривает ряд существенных запретов на продажу алкоголя, в том числе по времени и вблизи социально значимых объектов.