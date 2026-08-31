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31 августа, 16:52

Город

Пространство для детей и занятий спортом появилось во дворе на Алтуфьевском шоссе

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Обновление дворовой территории завершилось у дома № 60 на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы. Там появилось современное пространство для детей и спортсменов, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В рамках работ специалисты установили 16 единиц детского и спортивного оборудования. Для детей сделали игровой комплекс в виде небольшого корабля с горкой-волной, штурвалом и песочницей. Рядом установили еще одну небольшую горку для малышей, веревочный лабиринт, качели, качалку на пружинке и карусель.

Отдельно специалисты построили спортивную зону с турниками и тренажерами для занятий физической активностью на открытом воздухе. Особое внимание они уделили безопасности и комфорту. На детских площадках устроили травмобезопасное резиновое покрытие, которое снижает риск травм при падениях и делает игры более безопасными.

Кроме того, во дворе установили наружное освещение, отремонтировали асфальтобетонное покрытие и бортовой камень, а также привели в порядок газон.

Ранее новое общественное пространство появилось у самого протяженного дома Бирюлева Западного. Работы проводились во дворе дома 1 на Харьковской улице, который объединяет пять корпусов и 20 подъездов. Ремонт начался весной этого года. Там обновили пять игровых зон, обустроили три зоны отдыха и заменили десятки элементов оборудования и уличной мебели.

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