Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Новое общественное пространство появилось у самого протяженного дома Бирюлева Западного. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Работы проводились во дворе дома 1 на Харьковской улице, который объединяет пять корпусов и 20 подъездов. Ремонт начался весной этого года. Там обновили пять игровых зон, обустроили три зоны отдыха и заменили десятки элементов оборудования и уличной мебели.

Для детей во дворе установлено 69 игровых элементов, а старое покрытие заменила искусственная трава. На площадках обустроили новые игровые комплексы с элементами для лазания, разнообразными спусками, переходами и качелями.

Для любителей спокойного отдыха обновлены три зоны, там появилась новая мебель. А для спортсменов сделали площадку с уличными тренажерами.

Кроме того, специалисты уложили более 10,3 тысячи квадратных метров нового асфальта, заменили свыше 5,4 километра бортового камня.

Вместе с тем спортивный кластер и игровые зоны обустроили в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. Работы проводились у дома 40, корпуса 4, на Веерной улице. Теперь там есть современные игровые площадки для детей разного возраста, спортивная зона с тренажерами и место для отдыха.