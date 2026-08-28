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28 августа, 15:42

Культура

"Мосбилет" собрал маршруты по культурным местам для тех, у кого мало времени

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис "Мосбилет" собрал три маршрута для коротких прогулок по городу для тех, кто хочет отвлечься от дел и узнать что-то новое, не тратя целый день. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Первый маршрут начинается у станции метро "Достоевская". В переулке Чернышевского, дом 4, строение 2, расположен "Есенин-центр" – культурное пространство, посвященное поэту. В начале прошлого века там находилось литературное кафе "У Адели", где собирались участники Суриковского кружка. Сейчас в центре проходят выставки и творческие встречи. Например, там можно увидеть экспозицию "И твоим напевам не стихать": Есенин в воспоминаниях писателей Переделкина", рассказывающую о литераторах, которые были знакомы с поэтом.

После осмотра музея стоит заглянуть в кафе "Есенин", где подают фирменное пирожное "Черный человек", желудевый кофе и березовый лимонад. Рядом находится арт-сквер "Квартал поэтов" с цитатами литераторов на стене из кортеновской стали и инсталляцией "Неизвестному поэту".

Второй маршрут объединяет музей и природу. Он начинается в Музее К. Г. Паустовского на Кузьминской улице, дом 8. Экспозиция расположилась на 80 квадратных метрах и состоит из пяти залов: "Город", "Море", "Лес", "Мир" и "Дом". Зал "Море" выглядит как палуба корабля, там можно услышать шум волн. А в зале "Лес" слышно пение птиц и чувствуется запах сосен. В музее хранятся реликвии, например бабочки с острова Борнео, а также обитает кошка Муся, которая считается местным смотрителем.

Затем предлагается посетить музей-заповедник "Кузьминки-Люблино": погулять у прудов и старинных построек, устроить пикник в беседке. По выходным в чайном пространстве усадьбы Люблино все желающие могут попробовать чай "Москва". У Шибаевского пруда возможна аренда плавательной беседки или катамарана.

Третий маршрут понравится тем, кто любит фотографироваться в красивых местах. Он начинается в Доме-музее Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке, дом 6, строение 1. Там воссоздана планировка квартиры поэтессы и представлены ее личные вещи. Экскурсии "Жизнь и творчество Марины Цветаевой" и "История семьи Цветаевых" расскажут о ее жилье и семье.

После музея стоит пройтись по Новому Арбату, где установлены арт-павильоны. Один из них, у кинотеатра "Октябрь", выглядит как большая коробка конфет. А возле ресторана "Прага" можно заметить золотой арт-объект "Самовар" с красными ручками. В павильонах свои товары выставляют бренды, которые участвуют в проекте "Сделано в Москве".

Также интересна будет площадка фестиваля "Сады и цветы" напротив "Московского дома книги", где можно сделать фотографии на фоне множества цветов.

Ранее на портале "Узнай Москву" появились новые онлайн-маршруты по районам Щукино и Сокольники. Они помогут узнать историю этих мест, их архитектуру и достопримечательности. Мероприятия бесплатные, регистрироваться заранее не нужно.

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