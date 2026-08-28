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28 августа, 15:01

Шоу-бизнес

Экс-директора Газманова приговорили к 7 годам колонии за мошенничество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Хорошевский суд Москвы приговорил бывшего концертного директора певца Олега Газманова Дмитрия Царенко к 7 годам колонии общего режима за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение инстанции.

Суд установил, что он похитил более 15,3 миллиона рублей прибыли от концертов артиста. Царенко признали виновным по двум статьям о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Всего в уголовном деле насчитывается 17 эпизодов.

Суд также удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба на сумму свыше 15,3 миллиона рублей. Арест на имущество Царенко, включая квартиру, загородный дом, земельный участок и два автомобиля, оставили без изменения.

Ранее прокурор запрашивал для бывшего концертного директора 9 лет колонии, а его защита настаивала на оправдании. Представитель Газманова поддержал позицию гособвинения и просил назначить Царенко наказание, о котором ходатайствовал прокурор.

По данным СМИ, Царенко работал с Газмановым более 25 лет и был не только гендиректором его компании, но и водителем, а также администратором. Впервые артист написал заявление на сотрудника в 2024-м. После этого было возбуждено уголовное дело о хищении средств.

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