Москва закупит 115 автобусов малого класса для городских и пригородных маршрутов

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Столица заключила контракт на поставку 115 автобусов малого класса. Они будут работать на городских маршрутах и пригородных направлениях проекта "Москва – область", передает пресс-служба Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, автобусы оснащены технологичной системой климат-контроля, которая поддерживает комфортную температуру в салоне при любых погодных условиях. Они также имеют низкий пол, благодаря которому маломобильным пассажирам и людям с багажом гораздо удобнее совершать посадку.

Кроме того, в салоне установлен медиаэкран с информацией о маршруте и ближайших остановках, а откидная аппарель для колясок делает транспорт доступным для всех. Компактные габариты и маневренность позволяют использовать автобусы на узких и сложных участках дорог.

Вице-мэр напомнил, что в этом году парки Мосгортранса уже получили свыше 600 автобусов и электробусов разных моделей.

Вместе с тем с 29 августа новый маршрут проекта "Москва – область" запустят в подмосковные Мытищи. Пассажиры смогут добраться от станции метро "Алтуфьево" до поселка Вешки. На линию выйдут два новых автобуса среднего класса.