Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 08:26

Транспорт

Новый автобусный маршрут между Москвой и Мытищами начнет работу 29 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Новый маршрут проекта "Москва – область" в подмосковные Мытищи запустят 29 августа. Он соединит поселок Вешки со станцией метро "Алтуфьево", рассказал ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам вице-мэра, на линию выйдут два современных автобуса среднего класса. Машины будут курсировать от указанной станции метро до поселка и обратно. Всего в городском округе уже работают семь маршрутов проекта, а также пилотный пригородный маршрут 1333, на котором используются электробусы.

Новый маршрут получит номер 1303. На нем будут работать автобусы "Ситимакс-9" среднего класса – такой транспорт лучше справляется со сложными участками трасс, где большим машинам трудно проехать или развернуться. Оплата проезда будет по фиксированному тарифу, прикладывать карту нужно только при входе, отметил Ликсутов.

Весь подвижной состав адаптирован для маломобильных пассажиров: автобусы низкопольные, с широкими накопительными площадками. В салонах есть климат-контроль, медиапанели и USB-зарядки для гаджетов. Посадка и высадка осуществляются во все двери.

В рамках проекта "Москва – область" появится также маршрут, который свяжет Одинцово со станцией метро "Юго-Западная". Автобусы начнут курсировать с 29 августа. На линию выйдут восемь автобусов большого класса КАМАЗ-5299-31-52 в пригородной комплектации.

Школьные автобусные маршруты возобновят работу с 1 сентября в Москве

Читайте также


транспортгород

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика