Новый автобусный маршрут между Москвой и Мытищами начнет работу 29 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Новый маршрут проекта "Москва – область" в подмосковные Мытищи запустят 29 августа. Он соединит поселок Вешки со станцией метро "Алтуфьево", рассказал ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам вице-мэра, на линию выйдут два современных автобуса среднего класса. Машины будут курсировать от указанной станции метро до поселка и обратно. Всего в городском округе уже работают семь маршрутов проекта, а также пилотный пригородный маршрут 1333, на котором используются электробусы.

Новый маршрут получит номер 1303. На нем будут работать автобусы "Ситимакс-9" среднего класса – такой транспорт лучше справляется со сложными участками трасс, где большим машинам трудно проехать или развернуться. Оплата проезда будет по фиксированному тарифу, прикладывать карту нужно только при входе, отметил Ликсутов.

Весь подвижной состав адаптирован для маломобильных пассажиров: автобусы низкопольные, с широкими накопительными площадками. В салонах есть климат-контроль, медиапанели и USB-зарядки для гаджетов. Посадка и высадка осуществляются во все двери.

В рамках проекта "Москва – область" появится также маршрут, который свяжет Одинцово со станцией метро "Юго-Западная". Автобусы начнут курсировать с 29 августа. На линию выйдут восемь автобусов большого класса КАМАЗ-5299-31-52 в пригородной комплектации.