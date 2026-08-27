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27 августа, 08:26

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ТАСС: внедорожник перевернулся после вылета на тротуар на Кутузовском проспекте

Внедорожник перевернулся на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: МАХ/"Агентство "Москва"

В Москве произошло ДТП с участием внедорожника, который вылетел на тротуар и опрокинулся. Об этом с места аварии сообщает ТАСС.

Инцидент случился на Кутузовском проспекте, возле дома № 22. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, в результате чего машина выехала на тротуар и перевернулась, оказавшись на правом боку.

На месте происшествия работают две машины скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее на Каширском шоссе у дома № 7 произошла авария с участием нескольких автомобилей, один из которых опрокинулся. Движение в районе ДТП было временно затруднено.

Спустя время стало известно, что в аварию попали три машины. Один из водителей погиб.

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