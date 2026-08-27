Центробанк отозвал лицензию у РНКО "Цифровые решения"

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Центробанк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у ООО РНКО "Цифровые решения". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение принято из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов Центробанка. В течение последних 12 месяцев к организации не раз применялись меры воздействия. Кроме того, компания нарушала требования закона в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как отметили в регуляторе, РНКО "Цифровые решения" долгое время проводила подозрительные операции клиентов. Организация не исполняла обязанность по своевременному представлению в соответствующий орган достоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Руководители и собственники компании не принимали действенных мер для пресечения вовлечения организации в проведение подозрительных транзакций.

В РНКО "Цифровые решения" назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов компании приостановлены.

Ранее ЦБ отозвал лицензию на проведение банковских операций у кредитной организации "Банк развития и модернизации промышленности (РМП)". Отмечается, что Банк РМП не соблюдал требования федеральных законов и нормативных актов Банка России, из-за чего регулятор неоднократно принимал меры.