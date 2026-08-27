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27 августа, 08:15

Город

Спортивные зоны обновили во дворах Академического района Москвы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Спортивные площадки для детей и взрослых обновили во дворах Академического района на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В частности, на Большой Черемушкинской улице появились две спортивные зоны. Там же обновили две детские площадки для ребят разных возрастов. Еще одну площадку для воркаута оборудовали на улице Кржижановского.

Во дворе домов 30, корпусов 1 и 2, и 32, корпусов 1 и 2, на Большой Черемушкинской улице оборудована спортивная площадка с тренажерами для силовых тренировок. Здесь размещены многофункциональные станции, предназначенные для проработки различных мышечных групп. Зона предназначена как для взрослых, так и для подростков.

Рядом оборудовали вторую спортивную зону для занятий воркаутом и установили теннисный стол. Для детей оборудовали две площадки с учетом возраста: одну – для малышей, другую – для школьников.

На улице Кржижановского у дома 23, корпуса 2, вместо устаревшей дворовой площадки создали новую спортивную зону. Здесь установили турники и брусья для занятий воркаутом, а прилегающую территорию озеленили.

Кроме того, на северо-востоке столицы обновили детские площадки. Например, на территории Ясного проезда сделали игровую зону, рассчитанную на детей в возрасте от 3 до 10 лет. В Югорском проезде реконструировали площадку для ребят дошкольного возраста, а на Осташковской улице оборудовали площадку для детей от 7 до 12 лет.

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