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Водитель преднамеренно въехал в толпу людей напротив железнодорожной станции во французском городе Кан. Погиб по меньшей мере один человек, еще 10 получили травмы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

По словам префекта департамента Кальвадос Давида Клавьера, семь пострадавших находятся в критическом состоянии, еще трое – в серьезном, но не критическом.

Полиция задержала водителя и установила, что он действовал осознанно. Его мотив пока не раскрывается. В настоящее время жандармы изучают данные с камер видеонаблюдения и проводят оперативно-следственные действия.

Ранее в районе берлинского парка Тиргартен водитель белого минивэна въехал в толпу людей, которые находились на мероприятии. После он врезался в дерево и скрылся с места происшествия.

В результате погиб один человек, еще 29 пострадали. Россиян не было среди тех, кто получил ранения. Правоохранительные органы Германии расценили случившееся как теракт.

Спустя время стало известно, что полиция ликвидировала подозреваемого на территории садового товарищества в районе Шпандау. Выяснилось, что в мае 2026 года злоумышленник получил год и 9 месяцев лишения свободы по статье о подготовке тяжкого насильственного преступления, которое угрожает государству. После освобождения мужчина находился на условно-досрочном сроке.

