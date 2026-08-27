В Подмосковье мужчина сжег 6 автомобилей, чтобы посмотреть на работу пожарных

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

В подмосковном Королеве задержан 33-летний местный житель, который сжег 6 машин, чтобы посмотреть, как работают экстренные службы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Инцидент произошел на улице Тихонравова. По данным полиции, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил, что у одной из припаркованных машин не заперта дверь. Он открыл ее и с помощью зажигалки поджег заднее сиденье.

После этого огонь перекинулся на рядом стоящие машины. В результате три автомобиля сгорели полностью, еще три были повреждены.

Полицейские оперативно установили подозреваемого и задержали его в тот момент, когда он наблюдал за пожаром. Мужчина пояснил, что совершил поджог, чтобы посмотреть, как работают экстренные службы.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Фигурант арестован.

Ранее в Кузбассе суд приговорил мужчину, который устроил пожар в квартире соседки, к 2 годам колонии строгого режима. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женщиной. После он пробил молотком сквозное отверстие в стене, поднес к дыре аэрозольный баллон с пропан‑изобутановой смесью и воспламенил его.

В результате образовалась огненная струя, которая подожгла обои в квартире соседки. Тем не менее масштабного возгорания удалось не допустить. Далее злоумышленник вышел на балкон и, используя металлическую гардину, разбил две оконные рамы на балконе потерпевшей. Свою вину злоумышленник признал и пообещал возместить ущерб.

