Собянин: доля новых поездов в метро и на МЦК выросла до 82%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

К концу первого полугодия 2026 года доля новых поездов в метро и на МЦК увеличилась до 82%. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, в текущем году в метрополитен поступит свыше 300 новых вагонов, в планах – ежегодные поставки примерно 300 вагонов. К 2030-му доля новых составов превысит 90%, а средний возраст вагонов сократится до 11 лет. В производстве задействованы регионы, что развивает транспортную промышленность страны.

В январе при участии Владимира Путина на Большой кольцевой линии запустили тестовую эксплуатацию первого в России беспилотного поезда метро. Состав уже прошел более 5,3 тысячи километров.

Темпы обновления подвижного состава Центрального транспортного узла – самые высокие в мире, подчеркнул градоначальник. В 2025 году полностью завершилось обновление поездов на МЦД. Всего с 2011 года было закуплено 496 новых пригородных составов.

За первые шесть месяцев этого года также закончили обновление трамвайного парка Москвы. В настоящее время в городе ходят 604 низкопольных трамвая российского производства, которым в среднем 6,5 года.

Продолжается обновление и подвижного состава на Ярославском направлении – самом востребованном в Центральном транспортном узле. К концу года пассажиров будут перевозить 35 новых составов последнего поколения "Иволга 4.0" и "Королек". Это составит 40% от общего парка поездов на направлении. Всего закупят порядка 90 составов, а к 2030 году на направлении будут курсировать в основном новые поезда.

Тем временем в парке Мосгортранса увеличивается количество электробусов. В конце этого года будет 3 415 машин со средним возрастом 4,3 года. До конца 2030-го в столицу поступит еще 3 020 электробусов, их общее число составит 5 935, а доля в рабочем парке вырастет до 85%, заключил Собянин.

Ранее глава города отметил, что трамвай стал лидером по росту пассажиропотока. С января по июль на всех видах общественного транспорта совершено 2,46 миллиарда поездок – на 76 миллионов больше, чем за аналогичный период 2025 года. Как указал Собянин, столичный транспорт ценят за надежность и точность.