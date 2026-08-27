Вся рыба погибла в реках Туре и Тоболе в Тюменской области

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В реках Туре и Тоболе в Тюменской области полностью погибла рыба, сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеграм-канал руководителя аппарата комитета Госдумы по экологии Елены Пановой.

По ее словам, кормовая база водоемов потеряна на 95%. Частичная гибель рыбы также зафиксирована в реках Иртыш, Тавде и Исети.

"Сорные" виды могут появиться через 2–4 года, стерлядь – через 6 лет, а нельма – через 8–10 лет. При этом у Росрыболовства имеется комплексная программа по восстановлению ценных видов, однако Тура пока в нее не включена.

В конце июля в Тюмени и Тюменском районе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения из-за паводка. 28 июля уровень воды в Туре достиг 877 сантиметров и продолжал повышаться.

Причиной летнего паводка стали обильные осадки: только за июнь в Тюмени выпало 2,5 месячной нормы дождей. Кроме того, сильные дожди отмечались и в других районах, входящих в бассейн Туры.

