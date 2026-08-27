Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 10:08

Регионы

Вся рыба погибла в реках Туре и Тоболе в Тюменской области

Фото: ТАСС/Сергей Русанов

В реках Туре и Тоболе в Тюменской области полностью погибла рыба, сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеграм-канал руководителя аппарата комитета Госдумы по экологии Елены Пановой.

По ее словам, кормовая база водоемов потеряна на 95%. Частичная гибель рыбы также зафиксирована в реках Иртыш, Тавде и Исети.

"Сорные" виды могут появиться через 2–4 года, стерлядь – через 6 лет, а нельма – через 8–10 лет. При этом у Росрыболовства имеется комплексная программа по восстановлению ценных видов, однако Тура пока в нее не включена.

В конце июля в Тюмени и Тюменском районе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения из-за паводка. 28 июля уровень воды в Туре достиг 877 сантиметров и продолжал повышаться.

Причиной летнего паводка стали обильные осадки: только за июнь в Тюмени выпало 2,5 месячной нормы дождей. Кроме того, сильные дожди отмечались и в других районах, входящих в бассейн Туры.

Читайте также


животныерегионы

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика