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27 августа, 08:55

Происшествия

Два россиянина пропали без вести после схода селя в Тибете

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

Два россиянина числятся пропавшими без вести после схода селя в уезде Гьиронг Тибетского автономного района КНР. Об этом сообщило посольство РФ в Китае в телеграм-канале.

Местонахождение еще троих граждан РФ устанавливается.

Сель сошел со стороны Непала утром 26 августа. Это ЧП затронуло район КПП "Гьиронг". В районе ввели второй уровень государственного реагирования на геологическую катастрофу. Известно, что три человека погибли, а 265 – пропали без вести из-за этой трагедии.

Наводнение в Непале произошло 26 августа. Мощный поток воды, пришедший из Тибета, хлынул в реку Бхоте-Коши. В результате были выявлены серьезные разрушения в округе Расува. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки.

Причиной паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. По меньшей мере 466 иностранцев из 28 стран числятся пропавшими без вести. Всего в списке пропавших без вести 579 человек. Кроме того, по последним данным, найдены тела 162 погибших.

В посольстве РФ, в свою очередь, сообщали, что не менее 4 граждан РФ находились в зоне наводнения в Непале, связь с ними потеряна. Кроме того, в административном центре района Расува также находилась группа из 8 россиян. Однако они смогли добраться до другого населенного пункта.

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