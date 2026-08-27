Москвичей предупредили о втором пике активности слепней

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Второй пик активности слепней начался в Московском регионе и продлится примерно до 20-х чисел сентября. Об этом РИА Новости сообщил биолог Дмитрий Сафонов.

По словам специалиста, в этом году пик начался раньше обычного – еще до середины августа. Это связано с теплым и влажным летом, когда температура составляла плюс 15–18 градусов.

Сафонов пояснил, что у слепней, как и у других кровососущих двукрылых, за сезон развиваются два подъема численности. Первый – в июне, когда выходят перезимовавшие личинки, второй – в конце лета, когда вылетают взрослые особи из летних кладок.

Самкам этого поколения нужна кровь для созревания яиц, поэтому они активно ищут теплокровных – человека и животных. Главная причина второго пика – необходимость подготовиться к холодам: конкуренция за пищу растет, и насекомым нужно накопить ресурсы для зимовки, рассказал Сафонов.

Ранее ведущий научный сотрудник ЗИН РАН Сергей Леонович предупредил о втором пике активности иксодовых клещей в столичном регионе. Он придется на август-сентябрь, однако будет слабее весеннего. При этом укусы клещей в Москве и Московской области могут фиксироваться до середины октября.