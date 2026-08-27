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МИД РФ: Киев ухудшил переговорные позиции из-за диверсионной тактики

Киев тактикой терактов ухудшил свои переговорные позиции – МИД

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Власти Украины ухудшили свои переговорные позиции, применяя диверсионно-террористическую тактику против гражданских лиц и невоенных объектов в РФ. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

По словам дипломата, отдельные предложения, которые Россия была готова серьезно прорабатывать, потеряли актуальность.

"Они больше не будут обсуждаться и убраны с переговорного стола", – цитирует Галузина РИА Новости.

Ранее украинские войска нанесли ракетный удар по району ТРЦ "Донецк Сити" в ДНР. В результате воздушной атаки ранения получили восемь мирных жителей, в том числе девочка-подросток 2010 года рождения.

Удар был нанесен англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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