В ООН назвали удар ВСУ по автобусу в ЛНР нарушением международного права

Фото: 123RF.com/olyasolodenko

Атаки на мирных граждан являются нарушением международного гуманитарного права. Об этом РИА Новости заявил представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, говоря об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в ЛНР.

Он подчеркнул, что атаки на гражданскую инфраструктуру необходимо немедленно прекратить.

Представитель ООН также отметил, что генсек организации Антониу Гутерриш сильно обеспокоен эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России.

Вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус Лисичанск – Стаханов в Луганской Народной Республике 26 августа. В тот момент транспортное средство с 15 пассажирами ехало по автодороге Золотое – Первомайск.

В результате погибли 9 человек. Одна пассажирка была доставлена в медучреждение, еще 4 раненых медики направили на амбулаторное лечение. По данному факту СК России возбудил уголовное дело о теракте.

