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26 августа, 18:50

Происшествия

Мирошник заявил, что для ударов по автобусам Киев использует военные возможности Европы

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Для ударов по рейсовым автобусам в российских регионах Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют военные возможности, которые дает им Европа. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Что может быть более безобидным, чем городской или пригородный автобус, который перевозит гражданское население?" – подчеркнул он.

Мирошник назвал удар ВСУ по автобусу Лисичанск – Стаханов преднамеренной и осознанной стратегией украинских нацистов, направленной на убийство мирных жителей, которые передвигаются на обычном городском транспорте. Он подчеркнул, что, когда за почти 3 месяца наносятся удары по более чем 150 большим гражданским автобусам, "никакой ошибки быть не может".

"Кривые объяснения со стороны западников, чтобы объяснить применение террористических методов ради принуждения к переговорам, являются абсурдными", – добавил он.

Такие действия, по мнению Мирошника, только поднимают градус настроений в российском обществе, которое требует от российской власти "ужесточения ответных действий по отношению к украинским нацистам".

Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Лисичанск – Стаханов в ЛНР 26 августа. В тот момент транспортное средство с 15 пассажирами находилось на автодороге Золотое – Первомайск.

В результате удара погибли 9 человек. Одна пассажирка госпитализирована, еще 4 пострадавших направили на амбулаторное лечение. В их числе оказалась мать одной из погибших.

СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Следователи организовали ряд мероприятий, необходимых для сбора доказательств, установления обстоятельств случившегося, а также типа и модели использованного БПЛА.

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