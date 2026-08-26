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26 августа, 20:08

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Apple покажет новый iPhone 9 сентября

Названа дата презентации нового iPhone

Фото: depositphotos/bloodua

Компания Apple 9 сентября проведет презентацию, на которой представит линейку iPhone 18. Об этом сообщили в соцсетях корпорации.

Мероприятие пройдет в Театре Стива Джобса. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

Пользователям покажут iPhone 18, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Также, предположительно, корпорация продемонстрирует складной iPhone Ultra. Он станет первым новым форм-фактором для Apple со времен iPhone X, выпущенного в 2017 году.

Помимо смартфонов, ожидается анонс Apple Watch Series 12 и Ultra 4. Также, по предварительным данным, компания может показать домашний хаб, обновленный Apple TV 4K и новый HomePod mini.

Ранее Apple представила новый чип M6 в новом Mac mini и M5 Ultra в новом Mac Studio. В корпорации заявили, что новые чипы обеспечивают "выдающийся скачок" в производительности и возможностях ИИ.

В частности, M6 предназначен для рабочих процессов обычных пользователей. M5 Ultra, в свою очередь, ориентирован на профессионалов, которым требуется максимальная производительность.

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