"Газпром Арена" призвала не доверять неофициальным источникам информации о концерте Уэста

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"Газпром Арена" призвала не доверять неофициальным источникам информации о концерте американского рэпера Канье Уэста. Об этом площадка сообщила в своих соцсетях.

"В связи с участившимися случаями мошенничества подчеркиваем, что любые обновления официальной информации касательно концерта Канье Уэста могут быть размещены только на ресурсах организатора – Say Agency", – говорится в сообщении.

При этом информация об изменениях в концертной программе "Газпром Арены" будет появляться на сайте площадки. Любые сведения, публикуемые на иных ресурсах и не подтвержденные указанными каналами коммуникации, следует расценивать как недостоверные.

Концерты Уэста в Петербурге планировалось провести 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Однако позднее площадка заявила, что не заключала договор аренды с организаторами и не подписывала необходимые документы. Это означает, что мероприятия не могут пройти на стадионе.

В Say Agency, в свою очередь, подчеркивали, что концерт не отменен и организаторы пытаются связаться с площадкой, чтобы выяснить причины такого заявления.

Вместе с тем СМИ, ссылаясь на пресс-службу арены, сообщали, что концерт в Петербурге все-таки состоится, однако, вероятнее всего, придется скорректировать даты. При этом организаторы комментировать эту информацию отказались.