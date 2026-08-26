Инфляция в России за неделю с 18 по 24 августа составила 0,01%

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За период с 18 по 24 августа 2026 года инфляция в России составила 0,01%, сообщил Росстат.

Согласно его данным, индекс потребительских цен с начала месяца составил 99,93%, а с начала года – 104,68%.

Плодоовощная продукция за отчетную неделю в среднем подешевела на 1,9%. Сильнее всего упали цены на капусту – на 4,6%, картофель – на 4,2%, морковь – на 3,8%, свеклу – на 3,3%, помидоры – на 3,1%, лук – на 2%, яблоки – на 1,1%, бананы – на 0,6%. При этом огурцы подорожали на 2,4%.

Среди других продуктов питания заметнее всего выросли цены на сахар – на 1,6%, гречку – на 1,1%, пшено – на 0,7%, мясо кур и мороженую рыбу – на 0,5%, подсолнечное масло – на 0,4%, сыры – на 0,3%, печенье – на 0,2%.

Свинина, полукопченые, вареные и варено-копченые колбасы, ржаной хлеб, макаронные изделия, вермишель и сметана подорожали на 0,1%.

Подешевели ультрапастеризованное молоко – на 0,3%, сосиски, сардельки, яйца, мука и овощные консервы для детского питания – на 0,2%, говядина, баранина, рис, творог и маргарин – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на пеленки для новорожденных – на 0,3%, спички – на 0,2%, хозяйственное мыло и туалетную бумагу – на 0,1%.

Снизились цены на туалетное мыло – на 0,4%, зубные щетки – на 0,3%, зубные пасты – на 0,2%, сухие корма для домашних животных – на 0,3%.

Телевизоры за отчетный период подорожали на 0,1%, электропылесосы – на 0,3%, смартфоны – на 0,9%. Цены на новые отечественные автомобили не изменились, на иностранные – выросли на 0,3%. Бензин подорожал на 0,9%, дизельное топливо практически не изменилось.

Из лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике, корвалол подорожал на 0,4%, активированный уголь – на 0,2%, валидол, нимесулид и ренгалин – на 0,1%. Снизились цены на пенталгин – на 0,4%, римантадин – на 0,3%, нафазолин – на 0,2%, левомеколь и метамизол натрия – на 0,1%.

Как заявил ранее министр экономического развития Максим Решетников, российская экономика поэтапно возвращается к росту. Он отметил, что нормализовывать денежно-кредитную политику и свести к минимуму последствия для экономики получается благодаря слаженной работе правительства и Центробанка.

Он также обратил внимание, что источником роста валового внутреннего продукта во втором квартале текущего года стал не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос.