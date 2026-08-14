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Экономика России постепенно возвращается к росту, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью ИС "Вести".

"Слаженная работа правительства и Центробанка позволяет нам минимизировать последствия для экономики и нормализовывать денежно-кредитную политику", – сказал Решетников.

По словам министра, источником роста валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале 2026 года стал не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос.

Он отметил оживление частного потребления, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Кроме того, Решетников заявил, что инфляция в России стабилизировалась, а Банк России проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки.



По предварительной оценке Росстата, во втором квартале экономика страны выросла на 1,3% в годовом выражении. Индекс физического объема ВВП во втором квартале 2026 года относительно соответствующего периода 2025 года составил 101,3%.

Владимир Путин, в свою очередь, добавлял, что уровень госдолга России составляет 16,4% ВВП. На этом фоне госдолг Еврозоны в прошлом году увеличился до 81,7% от ВВП. В частности, самые плохие показатели зафиксированы у Греции (146%), Италии (137%), Франции (115%) и Бельгии (108%).

