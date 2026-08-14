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14 августа, 14:13

Туризм

Число российских туристов в КНДР за год выросло на 10-15%

Фото: ТАСС/Артем Иванов

Число российских туристов, посетивших КНДР в текущем году, выросло на 10-15% по сравнению с прошлогодними показателями. Спрос на поездки в Северную Корею остается высоким, в том числе на детский отдых, сообщила Российскому союзу туриндустрии директор владивостокского туроператора "Восток-Интур" Инна Мухина.

По ее словам, летом особенно востребованы пляжные туры на курорт Вонсан на побережье Японского моря. Отдых там туристы совмещают с экскурсиями по Пхеньяну. Также россияне выбирают курортный комплекс Вонсан-Кальма, Золотой берег и поездки в КНДР на прямом поезде из Владивостока.

Популярностью пользуются и горные маршруты, в частности поездки на гору Пэкту со священным для корейцев озером Чхон. По словам Мухиной, в стране появляются новые туристические маршруты и точки притяжения.

Растет и интерес к детскому отдыху. В первую и вторую смены международного оздоровительного лагеря Сондовон на берегу моря приехали более 400 детей в каждую смену – примерно на 50% больше, чем годом ранее.

При этом попасть в КНДР самостоятельно российским туристам нельзя, так как в стране действует организованный туризм. Для поездки необходимо обратиться к аккредитованному в Северной Корее российскому туроператору и передать документы на визу не менее чем за месяц до путешествия. Билеты на поезд при этом можно приобрести самостоятельно.

С 1 августа КНДР также ограничила въезд для туристов, ранее посещавших ряд африканских стран и Францию, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с вирусом Эбола. По словам Мухиной, эти ограничения создают определенные неудобства для российских путешественников.

"("Закрытость" страны. – Прим. ред.) одна из тех особенностей, которая делает Северную Корею чрезвычайно интересной для туристов", – отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что молодые женщины из КНДР стали чаще приезжать в Россию организованными группами для работы по контрактам швеями, в общепите и сельском хозяйстве. Участницы заранее знают условия проживания, также с ними находятся повара, врачи и переводчики, а после завершения контракта они возвращаются домой.

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