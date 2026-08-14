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14 августа, 14:20

Город

Две новые зоны отдыха у воды появились на северо-востоке столицы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Две пляжные зоны появились в Северо-Восточном административном округе столицы – возле Нижнего Джамгаровского и Долгих прудов. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Всего в 2026 году в городе открыли 15 зон отдыха у воды, обустроенных по новому формату, отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Зона отдыха у воды на Нижнем Джамгаровском пруду охватывает почти всю южную линию берега. Учитывая крутой обрыв к водоему, всю необходимую инфраструктуру организовали на 7 просторных террасах, установленных на сваях и облицованных террасной доской, которые связаны между собой пешеходными дорожками. Дополнительно вдоль высокого берега проложили отдельный маршрут: для спуска к воде оборудовано 5 лестничных переходов.

На настилах установили 16 теневых навесов, 27 складных зонтов и более 100 шезлонгов. Для горожан работают 2 раздевалки, 6 душевых кабин и 4 туалета. В центральной части зоны отдыха оборудовали многофункциональный павильон.

Тем временем песчаный пляж на берегу Долгих прудов расширили и оборудовали настилом на сваях с покрытием из террасной доски. Там разместили 83 шезлонга и 24 комплекта столов со стульями.

В пресс-службе напомнили, что парковая зона вокруг Долгих прудов была благоустроена в 2023 году. Спустя 2 года началось развитие находящейся рядом территории усадьбы Виноградово – создание пространств для отдыха и занятий спортом.

Кроме того, благоустройство и озеленение проведут на участке площадью более 17 гектаров у Большого Федосьинского пруда в районе Внуково. Работы продлятся 5 лет, первый этап завершится в следующем году. На берегу водоема сделают всесезонное общественное пространство. В частности, там появятся спортивные площадки, велодорожки и беговые маршруты, для детей обустроят несколько игровых зон.

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