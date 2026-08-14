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14 августа, 15:59

Общество

Жителей Подмосковья призвали не подкармливать водоплавающих птиц хлебом и чипсами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Водоплавающих птиц не рекомендуется кормить хлебом, чипсами или крупой: подобные продукты вызывают у пернатых брожение в зобе, что несет серьезную опасность и может привести к их гибели. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Минэкологии Подмосковья.

Там рассказали, что многие жители региона пытаются помочь птицам, которые готовятся к длительному перелету на юг, кормя их неподходящими продуктами. Брожение в зобе, вызванное этим, может впоследствии привести к воспалениям и даже гибели отдельных особей.

Помимо этого, людям не стоит активно подкармливать птиц, так как это может помешать им научиться самостоятельно искать пищу. В Минэкологии подчеркнули, что сейчас у пернатых много привычного корма, в частности, насекомых, моллюсков, мелкой рыбы и водорослей.

Ранее в Москве закончился период выведения потомства у птиц. Уточняется, что к середине июля брачные песни пернатых, звучавшие весной, умолкли. Взрослые особи теперь готовятся к линьке, перелету осенью и смене питания. В это же время птенцы постепенно становятся самостоятельными.

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