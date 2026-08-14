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14 августа, 15:50

Транспорт

Свыше 81 тыс "квадратов" сводов станций обновили в московском метро за 2026 год

Фото: mosmetro.ru

В столичном метро в 2026 году обновили более 81 тысячи квадратных метров сводов и восстановили облицовку на 23 станциях. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Рекордсменами по объему работ стали станции "Новокосино" и "Свиблово" – там привели в порядок более 8,5 и 8,3 тысячи квадратных метров покрытий соответственно. Программу масштабного обновления продолжаем еще на 13 станциях", – подчеркнул Ликсутов.

В Мастерской керамики Центра реставрации изготовили более 465 квадратных метров новой плитки для станций "Кропоткинская", "Лубянка", "Библиотека имени Ленина" и "Смоленская". На "Кропоткинской" и "Лубянке" уложили около 300 квадратных метров новой облицовки, а на "Смоленской" продолжают реставрацию путевых стен.

Сотрудники Службы пассажирских обустройств также полностью обновили путевые стены на станциях "Беговая", "Бибирево" и "Рязанский проспект".

Ранее стало известно, что современные валидаторы появились на 13 станциях МЦД. Всего ЦППК заменила около 170 устройств. Новые аппараты поддерживают оплату физической и виртуальной картой "Тройка", картой москвича и банковскими картами.

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