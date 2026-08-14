Юрист Манько: разбивающим машины в Москве подросткам может грозить ответственность

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Подросткам, которые повреждают автомобили в Москве с помощью шариков с водой, может грозить ответственность. В зависимости от возраста ущерб возмещают они сами или их родители. Об этом заявил изданию "Абзац" юрист Александр Манько.

По словам эксперта, за нарушителей младше 14 лет компенсацию платят родители. Если подросткам от 14 до 18 лет, то они сами возмещают ущерб из своих средств, в случае нехватки необходимой суммы это также делают родители.

Манько напомнил, что административная ответственность наступает в России с 16 лет. Если речь идет об умышленной порче имущества, то уголовное дело могут возбудить уже с 14 лет.

При наличии отягчающих обстоятельств в качестве наказания могут избрать принудительные работы или лишение свободы. Кроме того, подростков могут ставить на профилактический учет даже без уголовного преследования.

Ранее стало известно, что жители ЖК "Аэробус" на севере Москвы столкнулись с вандализмом. Уточнялось, что злоумышленники сбрасывали с высоты шарики с водой, из-за чего пострадали минимум 8 припаркованных машин. Правоохранители ищут виновных.

В свою очередь, адвокат Гюзель Пушкарева отметила, что хулиганам, которые бросают наполненные водой шарики в припаркованные автомобили в Москве, может грозить уголовная ответственность.