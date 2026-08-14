Собянин сообщил о ликвидации уже 15 беспилотников, летевших на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировано три вражеских беспилотника, летевших на столицу. Об этом в MAX заявил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Вечером 13 августа средства ПВО уничтожили два вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Кроме того, ночью 14-го числа удалось отразить атаку еще 10 БПЛА. Таким образом, общее число ликвидированных беспилотников достигло 15.

На фоне попыток атак во всех столичных аэропортах, включая Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, вводили временные ограничения. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов. Затем все ограничения на прием и выпуск воздушных судов оказались сняты.

