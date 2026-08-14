Суд в Англии не стал запрещать Потанину судиться с экс-женой в России

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Суд в Англии отказал бывшей жене бизнесмена Владимира Потанина Наталье в запрете на продолжение спора о разделе имущества в России. Об этом сообщается в материалах дела, опубликованных в государственной базе данных Find Case Law.

Инстанция не усмотрела оснований для запрета, заявив, что использование юридических возможностей для защиты в своей стране не является недобросовестным. Также отмечается, что Потанина затянула с иском – она ждала почти 4 месяца после того, как бывший супруг уведомил ее о российском разбирательстве, прежде чем подать заявление в английскую инстанцию.

Потанины развелись в 2014 году после более чем 30 лет брака. В ходе нескольких судебных процессов в России экс-супруга бизнесмена добилась раздела совместного имущества и получила компенсацию. Затем она покинула Россию и продолжила разбирательства в иностранных судах.

Сам Потанин просил Арбитражный суд Москвы запретить его бывшей супруге продолжать судебное разбирательство в Высоком суде Лондона, что могло привести к пересмотру вынесенного еще в 2018 году окончательного решения Верховного суда РФ по вопросу о разделе имущества.

Бизнесмен находится под британскими санкциями с лета 2022 года, что ограничивает его доступ к правосудию в Великобритании. Российский арбитраж в итоге удовлетворил иск.

